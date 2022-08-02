Haberler Denizli Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde yaşanan kazada, sürücünün hakimiyetinden çıkan motosiklet civarda bulunan sulama kanalına uçtu. Kısa bir süre önce Almanya'dan yakınlarını ziyaret etmek için geldiği bilinen motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Hurşit Baran kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihrabı üzerine olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden hastaneye kaldırsalar da talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.