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Haberler Denizli Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde yaşanan kazada, sürücünün hakimiyetinden çıkan motosiklet civarda bulunan sulama kanalına uçtu. Kısa bir süre önce Almanya'dan yakınlarını ziyaret etmek için geldiği bilinen motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Hurşit Baran kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihrabı üzerine olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden hastaneye kaldırsalar da talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

02.08.2022, 16:07

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.

Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ölüme kendi ayağıyla geldi: Tek istediği yakınlarını ziyaret etmekti...

Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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