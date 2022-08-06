Keşfettiği endemik bitkiye ölen eşinin ismini verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 3 yıl önce bulduğu endemik bitki türüne soyadı atfedilerek 'Rindera cetineri' adı verilen Orman Mühendisi Rasim Çetiner'in (62), bulduğu bir başka endemik türe ise 17 yıl önce hayatını kaybeden eşi Alime Çetiner'in ismi verildi.

ENDEMİK TÜR, 'ACHİLLEA ALİMEANA' İSMİNİ ALDI.

Bulunan bitkinin lokal endemik bir bitki olduğunu söyleyen Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz, "Endemik bitkiler belli bölgelerde yaşayan, yayılışı sınırlı olan ve koruma altında olması gereken türlerdir. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma, biyolojisi anlama gibi çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP