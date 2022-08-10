Oğlunun darp edildiği gazinoyu silahla bastı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, oğlunun evden alınarak getirildiği eğlence mekanında darp edildiğini öğrenen baba, pompalı tüfekle gazinoyu basarak dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği garson öldü, mekan sahibi ve 2 çalışanı ise ağır yaralandı. Jandarmaya teslim olan baba ilk ifadesinde, "Beş altı kişi oğlumu zorla evden alarak götürdü. Onu alanların bir gazinoya gittiklerini ve orada oğlumun darp edildiğini öğrendim. Mekana giderek oğlumu bırakmalarını istedim ama onu tutmaya ve dövmeye devam ettiler. Ben de elimdeki tüfekle gazinodakilere rast gele ateş açtım" dediği öğrenildi.

21 BİN LİRALIK SENETE İMZA

Önceki gün saat 11.00'de meydana gelen olayda, Fransa'dan izne gelen Ali Osman Şat (25), olaydan bir gece önce gittiği gazinoda eğlendi. Sabaha karşı ayrılmak istediğinde 21 bin lira hesap geldi. Şat, üzerinde o kadar para olmadığını söyleyince kendisine senet imzalatılarak evine gitmesine izin verildi.

İddiaya göre aynı gün 21 bin lira borcunu ödeyip senedi alan Ali Osman Şat, hesabın şişirildiğini belirterek gazino sahipleriyle tartıştı. Şat'ın telefonda tartıştığı gazino sahipleri ise gencin evine gelerek, konuşma bahanesiyle kendisini ve yanında bulunan arkadaşını alarak gazinoya götürdüler. Burada tartışmaların sürmesi üzerine gazino sahibi ve çalışanları Ali Osman Şat'ı dövmeye başladı. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşı telefon ile gencin babası Abdullah Şat'ı (55) arayarak olayı haber verdi.

'DEFOL GİT' DİYE BAĞIRDILAR

Oğlunun gazinoda alıkonulduğunu ve dövüldüğünü öğrenen baba Abdullah Şat ise pompalı tüfeğini alarak gazinoya gitti. Oğlunun derhal bırakılmasını isteyen baba, 'Sen bu işe karışma, defol git' cevabını alınca, otomobilinde bulunan pompalı tüfeğini alarak gazino bahçesinde masada oturanların üzerine peş peşe ateş açtı. Masada bulunan 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Baba Abdullah Şat oğlunu alarak jandarma karakoluna gitti.

BABA-OĞUL CEZAEVİNDE

GAZİNO çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kanlar içinde yerde yatan Barış Sarıkaya (28), Mustafa T, Hakan K. ve Kadir B'yi Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan gazino çalışanı Barış Sarıkaya kurtarılamazken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Şat ve oğlu Ali Osman Şat, tutuklandı. SEBAHATTİN ALP