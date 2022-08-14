Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm'lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı bölgede topçu mermisi PAMİT tarafından imha edildi. Büyük toz bulutunun kapladığı ve gürültünün koptuğu bölgede, imha sorunsuz olarak gerçekleştirildi.