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Haberler Denizli Denizli'de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

Denizli'de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olayda bir çiftçi traktörle tarlasını sürerken Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış asırlık top mermisi buldu. İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

İHA

14.08.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022, 11:32

Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kovan, Kocaköy Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmek için sabah saatlerinde yolda çıktı. Tarlasını sürmeye başlayan Kovan, traktörün arkasında bulunan pulluğun taşa takıldığını tahmin ederek aşağıya indi.

Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

Toprağı eliyle aldığında pulluğa takılan şeyi bir top mermisi olduğunu gören Kovan, büyük panik yaşadı. İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

JANDARMA PATLAYICI MADDE İMHA TİMİ (PAMİT) BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı.

Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm'lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı bölgede topçu mermisi PAMİT tarafından imha edildi. Büyük toz bulutunun kapladığı ve gürültünün koptuğu bölgede, imha sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

YANGINA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Çal Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına karşı aldığı tedbir altında gerçekleşe imha sonrası arazide soğutma çalışması yaptı.

Denizli’de tarlasını sürerken buldu! Şoku atlatır atlatmaz ekiplere haber verdi

Giriş çıkışların kapatıldığı bölge, çalışmaların ardından tekrar açıldı. Toz bulutuna neden olan topçu mermisinin imhası ise havadan drone ile görüntülendi.

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