Traktör kazasında can pazarı yaşandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde hasat için tütün tarlasına giden aileyi taşıyan traktöre, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut N'nin (19) kullandığı traktöre, aynı yönde arkadan gelen Ş.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan traktör, bariyerlere vurarak durabildi.





ZAMANLA YARIŞILDI

KAZA sonrası römorkta bulunan tarım işçilerinin yola savrulduğu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen traktörün altında kalan ve otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi. İtfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu sıkıştıkları yerlerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



■ SEBAHATTİN ALP