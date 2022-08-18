Denizli’de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

MİKSER SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, beton mikseri sürücüsü Ramazan Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer iki sürücü ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden morga kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.