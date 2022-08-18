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Haberler Denizli Denizli'de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

Denizli'de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

Denizli'ye bağlı Acıpayam ilçesinde araçlar birbirine girdi. Zincirleme kaza, Ramazan Akşit (48) yönetimindeki beton mikserinin, M.A. idaresindeki hafriyat kamyonuna çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazaya şahit olup karışmamak için manevra yapmak isteyen süt ürünleri dağıtım aracı şoförü Cengiz B.'de şarampole yuvarlanmanın önüne geçemedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerden edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü Ramazan Akşit olay yerinde can verirken diğer iki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İHA

18.08.2022, 14:50

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton mikseri, hafriyat kamyonu ve süt ürünleri dağıtım aracının karıştığı zincirleme kazada, yoldan çıkarak şarampole devrilen mikser sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli’de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi-Çakır mahallelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi.

Denizli’de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

Edinilen bilgilere göre; Ramazan Akşit (48) idaresindeki 20 KS 212 plakalı beton mikseri, M.A. kontrolündeki 20 GK 804 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri, zikzaklar çizerek şarampole devrildi.

Denizli’de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

Tam o esnada karşı şeritten gelen Cengiz B. hakimiyetindeki süt ürünleri dağıtım aracı da kazaya karışmamak için manevra yapmak isterken şarampole yuvarlandı.

Denizli’de araçlar birbirine girdi! Zincirleme kazada ölüm engellenemedi

MİKSER SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, beton mikseri sürücüsü Ramazan Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer iki sürücü ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden morga kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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