Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Uyuşturucu taciri kadının peşini bırakmayan Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşegül A.'nın Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.