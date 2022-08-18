  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

JASAT zehir tacirlerine geçit vermiyor. Denizli'ye bağlı Honaz ilçesinde 6 yıl önce üzerinde yarım kilo eroinle yakalanan uyuşturucu satıcısı Ayşegül A. (45) tutuksuz yargılanmaktaydı. Zehir taciri kadının 5 farkı suç kaydının daha bulunmasıyla JASAT ekipleri harekete geçerek hakkında yakalama kararı çıkartılan kadına yönelik operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan kadın gözaltına alınmasının ardından cezaevine sevk edildi.

İHA

18.08.2022, 16:48

Denizli'nin Honaz ilçesinde 6 yıl önce yarım kilo esrarla yakalanan kadın uyuşturucu taciri, 13 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından JASAT tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Denizli'nin Kocabaş ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce yarım kilo eroin ile yakalanan 45 yaşındaki Aygül A., bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 suç kaydı daha olan Ayşegül A., yargılandığı dava çerçevesinde 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Uyuşturucu taciri kadının peşini bırakmayan Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşegül A.'nın Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.

Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aygül A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA