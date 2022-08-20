‘Kaçırıldım’ yalanını çapraz sorgu bozdu

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı. Mesaj atıp kaçırıldığını söyleyen İran uyruklu Parfane Poladin (31), ormanda arkadaşları tarafından el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış, ağzı bantlanmış bulundu. İlk ifadesinde ormanda yürüyüş yaparken 3 erkek tarafından kaçırıldığını öne süren Poladin, polisin çapraz sorgusunda gerçeği itiraf etti. Poladin, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve ailesinin dikkatini çekmek için bu oyunu oynadığını soyledi.





KONUMUNU GÖNDERDİ

Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu Parfane Poladin, önceki gün saat 22.00 sıralarında, aynı ülke vatandaşı olan arkadaşlarına mesaj gönderip, 3 kişi tarafından ormanda kaçırıldığını belirtti ve yardım istedi. Poladin, bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Yardıma giden arkadaşları Poladin'i ağız bantlı, el ve ayakları bileklerinden koli bandıyla bağlanmış buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poladin ilk ifadesinde ormanda yürüyüş yaptığı sırada 3 erkeğin kendisini kaçırdığını söyledi.

Genç kadın hastaneye kaldırılıp, sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Poladin de çelişkili ifadeler verince çapraz sorguya alındı. Poladin sorguda gerçeği anlatıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin ve ailesinin ilgisini çekmek için kaçırılma planı uydurduğunu itiraf etti.

■ SEBAHATTİN ALP