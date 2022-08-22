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Haberler Denizli 849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli'de 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' iptal edildi

849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli'de 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' iptal edildi

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 849 yıllık 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' hazırlıkları sürerken gelen şap haberi nedeniyle etkinlik iptal edildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, karantina uygulaması kapsamında şap tespit edilen mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.

AA

22.08.2022, 15:03 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 15:10

Denizli'nin Çal ilçesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 849 yıllık geleneği "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", bu yıl şap karantinası nedeniyle düzenlenemeyecek.

849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli’de ’Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ iptal edildi

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada, Büyük Menderes Nehri'nin Aşağıseyit Mahallesi'nden geçen bölümünde 28 Ağustos Pazar günü düzenlemeyi planladıkları yarışmayla ilgili kötü bir haber aldıklarını belirtti.

849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli’de ’Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ iptal edildi

Aşağıseyit Mahallesi'ne dışarıdan getirilen bir büyükbaş hayvanda görülen şap hastalığının bölgedeki çiftliklerde bulunan 10 hayvanda daha tespit edildiğini aktaran Akcan, karantina uygulaması kapsamında bu mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.

849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli’de ’Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ iptal edildi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, barajdan su bırakılması için çalışırken şap hastalığı ile karşılaştıklarını aktaran Akcan, "Yarışmaya günler kala şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışma, geçen yıl da nehir yatağının kuruması nedeniyle tankerlerle su taşınarak yapılabilmişti.

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