849 yıllık geleneğe şap engeli! Denizli’de ’Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ iptal edildi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, barajdan su bırakılması için çalışırken şap hastalığı ile karşılaştıklarını aktaran Akcan, "Yarışmaya günler kala şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışma, geçen yıl da nehir yatağının kuruması nedeniyle tankerlerle su taşınarak yapılabilmişti.