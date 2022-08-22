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Haberler Denizli Boğazı kesilen Şebnem’in adı parkta yaşayacak

Boğazı kesilen Şebnem’in adı parkta yaşayacak

22.8.2022

Boğazı kesilen Şebnem’in adı parkta yaşayacak
Denizli'de erkek arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldürdüğü mühendisi Zıbıncı (26) tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Şebnem Şirin'in adı Bozkurt ilçesinde yeni yapılan bir parka verildi. Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan dava, 3. Ağır Ceza'da devam ediyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Bozkurt, Şebnem'i unutturmak istemediklerini belirterek, "İstedim ki ilçe girişine yapacağımız bu park, ışıl ışıl yansın. Ve insanlar geldiğinde burada Şebnem Şirin'in adını görsün, kim öldürmüş, nasıl hunharca hayatına son verilmiş bir sorgulansın ve kadın cinayetlerinin üstünde bir kez daha düşünülsün.... Bir kadın belediye başkanı olarak içimizi acıtan gerçekleri su yüzüne çıkarmayı sürdüreceğiz. Ayın 28'inde parkımızı açacağız, herkesi açılışa bekliyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP
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