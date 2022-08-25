Yüzüne bıçak saplandı! 6 saat ameliyat masasında kaldı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde bıçakla bekleyen Akıncı, ambulans ile Çivril Devlet hastanesine götürüldü. Gözünün altına saplanan bıçağı çıkarmak için yapılan ilk müdahalenin ardından Akıncı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanelerine nakledildi. Akıncı, PAÜ hastanesinde 6 saat süren başarılı operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtuldu. Nurullah Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.