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Haberler Denizli Yüzüne bıçak saplandı! 6 saat ameliyat masasında kaldı!

Yüzüne bıçak saplandı! 6 saat ameliyat masasında kaldı!

Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde çiftçilik yapan Nurullah Akıncı'nın elinde bulundurduğu bıçak, ay çiçeği tarlasında çalıştığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu yüzüne saplandı. Akıncı'nın imdadına tarlada bulunan arkadaşları koşarken, talihsiz adam bıçağı yerinden oynatmamak için saatlerce elini sabit tutmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akıncı, vakit kaybetmeden ameliyata alındı. 6 saat süren yoğun çabanın ardından yüzüne saplanan bıçaktan kurtulan çiftiçinin tedavisi sürüyor.

İHA

25.08.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 17:23

Denizli'nin Çivril ilçesinde ayçiçeği tarlasında çalıştığı esnada elindeki bıçağın yüzüne saplanması sonucu yaralan çiftçi, elinden bırakmadığı bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Yüzüne bıçak saplandı! 6 saat ameliyat masasında kaldı!

Olay, Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ay çiçeği tarlasına sabah saatlerinde çalışan çiftçi Nurullah Akıncı (46), elindeki bıçakla bir anlık dikkatsizlik sonucu yüzüne saplandı. Yüzüne saplanan bıçağın yerinden oynamaması için saatlerce eli ile tutan Nurullah Akıncı'nın yardımına tarlada bulunan arkadaşları koştu.

Yüzüne bıçak saplandı! 6 saat ameliyat masasında kaldı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde bıçakla bekleyen Akıncı, ambulans ile Çivril Devlet hastanesine götürüldü. Gözünün altına saplanan bıçağı çıkarmak için yapılan ilk müdahalenin ardından Akıncı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanelerine nakledildi. Akıncı, PAÜ hastanesinde 6 saat süren başarılı operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtuldu. Nurullah Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

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