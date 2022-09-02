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Haberler Denizli Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak can verdi!

Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak can verdi!

Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde ormanda ağaç kesimi yapmak için ekip arkadaşları ile birlikte bölgeye giden Yılmaz Dukan (42) ağaç kesim işlemi sırasında ağacın kök kısmının devrilmesi ile birlikte ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Dukan için bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

02.09.2022, 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 10:33

Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak can verdi!
Denizli'den ağaç kesimi işi için Burdur'a giden orman işçisi Yılmaz Dukan, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'ın Yahşiler Mahallesi'nden ormandaki ağaç kesimi için ekip arkadaşlarıyla bölgeye giden Yılmaz Dukan (42), kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Dukan'ın yardımına bölgedeki diğer işçiler yetişti. Arkadaşlarının yardımıyla ağacın altından ağır yaralı çıkarılan Dukan için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUKAN'IN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Dukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dukan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, acı haberi ise Yahşiler Mahallesi'ndeki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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