Vatandaşlara ücretsiz havuz ve fitness salonu

TÜRKİYE'DE ulaşımın bedava olduğu tek ilçe olan Denizli Güney'in Belediye Başkanı Halil Ayhan, bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin ilk ilçe yüzme havuzu ve fitness salonunu inşa eden Ayhan, bu hizmeti de halka bedava veriyor. 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan yüzme havuzunun bir diğer özelliği, Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında tek olması.

ULAŞIMLARI DA BEDAVA

2018 yılında tamamlanan havuzdan yediden yetmişe herkes faydalanıyor. Yüzme havuzuna ulaşımın belediye tarafından karşılandığını belirten Belediye Başkanı Halil Ayhan, "Şu anda 400 kursiyerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Her yıl yüzlerce insanımıza yüzme sporunu öğretiyor, fitness salonlarımızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız tüm hizmetler 'önce insan' odaklı hizmetlerdir. Hizmet ettiğimiz sürece Güney halkına bir çok hizmeti ya ücretsiz ya da çok cüzi rakamlarla halkımıza vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP