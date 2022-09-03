Aç kalınca şehre inen tilki bakın ne yaptı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde güpegündüz saatlerde aç olduğu için yaşam alanından mahalleye inen tilki, evlerin bahçesine girerek karnını doyurdu. Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi' nde aç kalan bir tilki yaşam alanından kopup güpegündüz saatlerde şehre indi. Bölgede gezen tilki, önüne çıkan evlerin etrafında dolanarak yiyecek aradı. Karşısına çıkan vatandaşları umursamayan tilki, rahat hareketleriyle şaşırttı.







Vücudunun bazı bölgelerinde yara izleri olan tilkiyi gören Doç. Dr. Devrim Alkaya, kısa süre panik yaşadı. Tilkinin zararsız olduğunu fark eden Akkaya, bir süre yiyecek arayan hayvanı izledi. Bir süre evin bahçesini dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu. Tilkinin kendi evlerinin bahçesine girdiğini de belirten Doç. Dr. Devrim Alkaya, "Tilkinin sürekli aynı saatlerde mahallede geziyor. Bazı duyarlı mahalle sakinlerinin yemek vermesinden dolayı bölgeyi terk etmiyor ve zararsız bir tilki, ancak bir ayağı sakat ve bu nedenle tedaviye ihtiyacı var" dedi.