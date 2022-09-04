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Haberler Denizli Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde, bir sporcu yamaç paraşütü sevdasını az kalsın canıyla ödüyordu. Edinilen bilgiye göre, Dinamit Tepe'ye yamaç paraşütü yapmak için çıkan Yavuz E. kalkışını gerçekleştirdikten kısa süre sonra kırsal bir alana düştü. Sporcunun imdadına ise ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD düştü. Ekipler, sporcuyu yaralı bir şekilde çalılıkların arasında buldu. Bel ve boyun kısımlarında kırıklar olduğu tespit edilen Yavuz E. ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

04.09.2022, 11:17

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen sporcu, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesinde meydana geldi.

Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

Edinilen bilgilere göre; yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepe'ye giden Yavuz E., buradan kalkış yaptıktan kısa süre sonra kırsal bir alana düştü.

Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

İhbar üzerine Kurtluca Mahallesi'ndeki bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ekipleri, Yavuz E.'yi yaralı olarak buldu.

Paraşüt tutkusu sonunu getiriyordu! Adeta kazaya kanat çırptı!

İlk müdahalesi yapılan sporcu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz E.'nin bel ve boyun kısımlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

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