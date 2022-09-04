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Haberler Denizli Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde, yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartmanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevlerden yabancı uyruklu aile, çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir can kaybı olmadan yangını söndürürken, binanın küle dönmesini engelleyemedi.

İHA

04.09.2022, 09:31

Denizli'de yabancı uyruklu ailenin kaldığı ev alev alev yandı. Kentin bir çok noktasından gözüken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yabancı uyruklu ailenin kaldığı 3 katlı binanın en üst dairesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Dumanların etrafı sarmasının ardından aile vatandaşlarında yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin komple sardığı binaya müdahale ederek yangını kontrol altına almak için zamanla yarıştı.

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Dumandan etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, alevler bir süre sonra kontrol altına alındı.

Zamanla yarıştılar! Cayır cayır yanan ev küle dönmekten kurtarılamadı!

Soğutma çalışmalarının ardından bina tamamen küle döndü. Çevredeki vatandaşlar ve aile ise o anları korku dolu gözlerle izledi.

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