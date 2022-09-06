5 aylık bebeğiyle kayıplara karıştı

DENİZLİLİ 24 yaşındaki Yasemin Gürdal, bir hafta önce 5 aylık bebeği Buğlem Elçin'i de alarak evden ayrıldı. Kocası Serkan Gürdal, her yerde eşi Yasemin ve 5 aylık bebeğini arıyor. Genç kadının ve minik Buğlem Elçin'in izini süren Serkan Gürdal, eşinin ve bebeğinin en son otobüs terminalinde otobüse bindiği bilgisine ulaştı. Acılı koca eşinin ve bebeğinin Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştığını tespit etti.

Ayrıca eşi Yasemin ve kızı Buğlem Elçin'in son olarak 45-50 yaşlarında bir erkekle Nazilli'de görüldüğü öğrendi. Kızının ve eşinin hayatından endişe ettiğini dile getiren Gürdal, "Aradan bir hafta geçti ne eşimden ne de 5 aylık kızımdan haber var. Eşimle bir sorunumuz yoktu. Gören veya duyan varsa yardım etsin" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ