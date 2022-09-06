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Haberler Denizli Denizli’nin Honaz ilçesinde 50 yıllık su sorunu çözüldü

Denizli’nin Honaz ilçesinde 50 yıllık su sorunu çözüldü

6.9.2022

Denizli’nin Honaz ilçesinde 50 yıllık su sorunu çözüldü

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesi sınırlarında yer alan Akbaş Barajı'nda gerçekleştirilen yüzyılın yatırımı, içme suyu arıtma tesisinin bitirilmesiyle tamamlandı. Akbaş Barajı'ndan 70 kilometrelik hat ile merkeze getirilen içme suyunun kentteki su depolarına ulaşması için ilk vana açıldı. Karşıyaka Mahallesi İçme Suyu Deposu önünde gerçekleştirilen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başta Başkan Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve DSİ Genel Müdürü'ne teşekkür ederek, "Denizli, Honaz dağlarındaki kar sularının biriktiği Akbaş Barajı'ndan getirilen içme suyunu kullanacak" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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