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Eski eşi sokak ortasında taciz etti! Polis kıskıvrak yakaladı
Şoke eden olay Denizli’de gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta yürürken eski eşi tarafında tacize uğrayınca bağırmaya başladı. Bunun üzerine kaçan eski koca, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde evinin mahallesindeki sokakta yürüyen Ö.A., yanına gelen eski eşi O.Ç.'nin tacizine uğraması sonrası bağırmaya başladı. Bağırma seslerinin ardından eski eş koşarak bölgede uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kadını sakinleştirerek konuyu toparlamaya çalıştı. Alınan bilgilere doğrultusunda ekipler eski koca O.Ç.'yi yakın bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Eski eşinden şikayetçi alan Ö.A. karakola giderek ifade verdi.