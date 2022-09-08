Acılı anne müebbete şükretti

DENİZLİ'DE eski eşini vahşice katleden kocanın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından konuşan anne Seval Kovan, "İçim soğumadı ama en azından şükürler olsun içime su serpildi. Benim canım yandı, inşallah başka annelerin canı yanmaz" dedi. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021'de meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman Ayvaz tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü.

HİÇBİR İNDİRİM YAPILMADI

Davanın 6. duruşmasına anne Seval Kovan, baba Merol Kovan ve ailenin avukatları katıldı. Sanık Osman Ayvaz'ın SEGBİS ile bağlandığı duruşma karara bağlandı. Verilen kararda Osman Ayvaz, haksız tahrik indirimi başta olmak üzere hiçbir indirim uygulanmaksızın doğrudan müebbet hapis cezasına hükmedildi.

CİNAYETLER BİTSİN

Anne Seval Kovan, bekledikleri sonucu aldıklarını ama acısının dinmediğini söyleyerek, "Çok şükür Allah'ıma biz de bu kararı bekliyorduk. İçim soğumadı ama en azından şükürler olsun içime su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu müebbetten herkes korkar da ve kadın cinayetleri son bulur. Hiç kimsenin annesinin gözyaşı akmasın. Bu müebbetten sonra başka annelerin canı yanmasın" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP