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Haberler Denizli Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Sabri Akal (66), yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Akal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA

10.09.2022, 10:14

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından bulundu.

Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana gelen olayda; bir süredir haber alamadıkları Sabri Akal'ın (66) yalnız yaşadığı evine giden yakınları, cansız bedenle karşılaştı.

Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

İhbar üzerine bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Yapılan çalışmalar sonrası Akal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süredir haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

İşlemlerinin ardından Akal'ın cansız bedeninin Uşak'ta defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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