Gökyüzü tutkusu yaş dinlemiyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları, gökyüzünde görsel şölenler oluşturdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışların en renkli siması ise, 'Sen yaşlısın, bırak artık' diyenlere inat 20 yıldır gökyüzü tutkusundan vazgeçmeyen 65 yaşındaki İranlı Masud Mahraki oldu.

'YAPAMAZSIN' DEDİLER

İlerleyen yaşına rağmen performansı ve disiplinli çalışmasıyla dikkati çeken Mahraki, çevresindekilerin kendisine 'Kasırga adam' diye hitap ettiğini dile getirdi. Uçmanın kendisi için tutku olduğunu söyleyen Mahraki, "Yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim. Bugüne kadar birçok kez ödül kazandım önceki yıllarda 120 kilometre uçarak kendi rekorumu kırdım. Uçmanın ne olduğunu en iyi kuşlar bilir. Onlar konuşamadığına göre ben onların adına söyleyeyim, dünyanın en güzel duygusu. Havadayken bütün derdimi unutuyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE