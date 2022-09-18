43 dakikada 240 çöp şiş yedi, 13 bin lira kazandı

DENİZLİ'DE düzenlenen para ödüllü 'En çok çöp şiş yeme' yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 110 kilodaki erkeğin 100 adet çöp şişi zorlanarak yediği sofranın başına geçen 54 kiloluk genç kız, 43 dakikada 240 çöp şiş yiyerek 13 bin 650 liralık büyük ödülün sahibi oldu. Denizli'de 7 yıl önce restoranında çöp şiş yarışması başlatan Mehmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla birçok vatandaşı yarışmada ağırlıyor. Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışanların, belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya hak kazandığı lezzetli yarışmalar renkli görüntülere sahne oluyor.

HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

DENİZLİ'DEN yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi yemeyi başardı. Yarışmayı kazanacağı düşünülen Ağı'dan sonra çöp şişlerle dolu masaya oturan Selin Deniz adlı 54 kilodaki genç kız ise görenleri hayrete düşürdü. Çöpşişçi Mehmet'te 110 kilodaki adamın güçlükle yediği çöp şişin iki buçuk katı olan 240 çöp şişi 43 dakikada yiyen Selin, 13 bin 650 liralık ödülü kazandı.

■ SEBAHATTİN ALP