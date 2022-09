Denizli’de yangın söndürme helikopteri düştü! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.



"HELİKOPTER ÖNCE YOLA ÇARPTI"



Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:



"Helikopterler sabah da gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler."



Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, "Acıgöl'de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu" şeklinde konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Yangın için uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı. Yangınla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı.

Bu arada yangın söndürme çalışmalarına destek için Kastamonu'ndan giden helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybettği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiisnde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.