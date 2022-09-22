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Haberler Denizli Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını başladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalıştı. Havandan müdahaleyle birlikte alevler, rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü.

AA

22.09.2022, 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 18:55

Denizli’de orman yangını çıktı

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Havandan müdahaleyle birlikte alevler, rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdüğü alanda, vatandaşlarda tedbirli bir şekilde beklemeye devam ediyor

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