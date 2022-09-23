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Haberler Denizli Denizli Çivril'de avlanması yasak kızılgeyiği avladılar yakalanmamak için derisini yüzdüler!

Denizli Çivril'de avlanması yasak kızılgeyiği avladılar yakalanmamak için derisini yüzdüler!

Denizli'nin Çivril ilçesinde Akdağ'da yaşayan avlanması yasak olan kızılgeyiği avlayan avcılar, vurdukları hayvanın hem derisini yüzdüler hem de etlerini parçalayarak etlerini parçalayarak zirveden indirdiler. Dehşete düşüren olay, doğaseverler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyon 5. Bölge Müdürlüğüne ihbar edildi.

İHA

23.09.2022, 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 15:51

Denizli Çivril’de avlanması yasak kızılgeyiği avladılar yakalanmamak için derisini yüzdüler!

Denizli'nin Çivril ilçesinde avlanması yasak olan kızılgeyiği vuran kaçak avcılar, yakalanmamak için hayvanın derisini yüzüp etlerini parçalayarak götürdü. Çivril ilçesinde buluna Akdağ'da yaşayan ve avlanması yasak olan bir kızılgeyik, kaçak avcılar tarafından vuruldu. Vurdukları hayvanın derisini dağ başında yüzen şüpheliler, yakalanmamak için kızılgeyiğin etlerini de parçalayarak zirveden indirdi.



Yürüyüş için çıktıkları Akdağ'a karşılaştıkları ürkütücü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan doğaseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyon 5. Bölge Müdürlüğüne ihbar etti. İhbar üzerine Akdağ'a gelen DKMP Afyon 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kızılgeyiğin derisi ve bacaklarını muhafaza altına aldı. Şüphelilerin yakalanması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede önlemlerin artırıldığı öğrenildi.

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