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Denizli'de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

Denizli'de uyuşturucu ticaretine yönelik 19 Eylül - 25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, zehir taciri yapan ve kullanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer bir yandan, "Narko-Narko" faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileri uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirildi.

İHA

26.09.2022, 16:59

Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 19 Eylül 2022 ve 25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Denizli’de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 7 tacir gözaltına alındı.

Denizli’de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

Faaliyette toplam 26,75 gram metamfetamin, 39,7 gram sentetik kannabinoid, 2.5 gram eroin, 136 gram Esrar maddesi, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 455 TL para ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 7 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucuya geçit yok! 7 gözaltı!

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Öte yandan, Pamukkale Üniversite kampüsünde, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Narko-Nokta" faaliyetleri çerçevesinde, öğretim yılına başlayan bin 240 üniversite öğrencisine, "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı", "Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve UYUMA ihbar programı" hakkında bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

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