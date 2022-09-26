Takibe alınan minibüsten çıkanlar şoke etti! Tam 2 bin 800 litre kaçak akaryakıtla yakalandılar

Denizli'de güvenlik güçleri, şüphelendiği bir minibüsü takibe aldı. Uzun bir süre takibe alınan minibüs, Çivril ilçesine durdurularak arandı. Kapıları açan ekipler, plastik tankların içinde litrelerce kaçak akaryakıt ile karşılaştı. Araçta bulunan 2 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede plastik tankların içerisinde toplam 2 bin 800 litre akaryakıt olduğu ortaya çıktı.





Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Plastik tanklar sonrasında güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.