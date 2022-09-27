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Haberler Denizli Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki araçlara çarptı!

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki araçlara çarptı!

Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde trafik kazası meydana geldi. Çal caddesi üzerinde Barış Ş. (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayınca park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Barış Ş. ise yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA

27.09.2022, 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022, 14:18

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki araçlara çarptı!

Edinilen bilgilere göre; Çal Caddesi üzerinde ilerleyen Barış Ş. (21) idaresindeki 20 AJ 258 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu virajı alamayıp park halindeki 20 ADG 663, 20 AEV 230 plakalı araçlara daldı.

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki araçlara çarptı!

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Barış Ş. ise yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki araçlara çarptı!

Araç sahipleri otomobillerinin yanına geldiğinde kazanın nasıl olduğuna anlam veremedi. Olay yerine gelen çekici sonrası yürür vaziyette olmayan araçlar çekilerek otoparka götürüldü.

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