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Haberler Denizli Karavanını almaya gitti TIR’ın altında can verdi

Karavanını almaya gitti TIR’ın altında can verdi

28.9.2022

Karavanını almaya gitti TIR’ın altında can verdi

DENIZLI'DE karavan minibüs yaptıran Şakir Keçeci (62), 3 aylık işçilikten sonra karavanını teslim almaya giderken TIR'ın çarpması sonucu öldü. Pamukkale Cankurtaran mahallesinde minibüsten inen Şakir Keçeci (62), yolun karşısına geçerken Antalya'dan Denizli'ye giden TIR'ın çarpmasıyla metrelerce savruldu. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Keçeci'nin bir anlık dikkatsizliği hayatına mal olurken, 3 aydır bitmesini beklediği karavanına kavuşamadan öldü.

SEBAHATTİN ALP

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