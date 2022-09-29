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Haberler Denizli Denizli'de siber suçlarla mücadele! 626 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de siber suçlarla mücadele! 626 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de siber suçlarla mücadele etmek adına İl Jandarma Komutanlığı eylül ayında suç içerikli paylaşımlar içeren siteleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 626 siteye erişim engeli konuldu.

29.09.2022, 12:41

Denizli’de siber suçlarla mücadele! 626 internet sitesine erişim engellendi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Eylül ayı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 321 adet müstehcen, 275 adet yasadışı bahis ve 30 adet oltalama suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 626 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

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