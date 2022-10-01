11 gündür aranıp serada ölü bulunan çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan ve ölü bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, ailesi tarafından toprağa verildi.

Olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Ceylan'dan haber alınamaması üzerine aile ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlatmıştı. Arama çalışmalarının 11'inci gününde Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta bir serada ölü olarak bulundu.

Ceylan'ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı öğrenildi. Evde Ceylan tarafından bırakıldığı düşünülen bir not bulundu. Ceylan'ın bıraktığı notta, başına bir şey gelirse sorumlu tuttuğu 4 kişinin isminin yer aldığı iddia edildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.'nin Ceylan'ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ceylan'ın cenazesi aile yakınları tarafından alındı. Bıçakçı Mahallesi Mezarlığına götürülen Ceylan, cenaze namazının ardından toprağa verildi.