Yağmur’un katilinden şok savunma: Şizofrenim

AYDIN'IN Didim ilçesinde lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz 2021'de eşi Ayşe Tayhan ve kızı Yağmur Tayhan (16) ile yakınlarının düğününe gitti. Dönüş yolunda Yağmur, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefona cevap vermemesi üzerine aile polise haber verdi. Genç kızın cansız bedeni işyerlerinin karşısındaki arazide bulundu. Polis kısa sürede Yağmur'un baba Mehmet Tayhan'ın işyeri komşusu Nizam Cansızlar (53) tarafından bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü tespit ederek, gözü dönmüş caniyi yakaladı.

Nizam Cansızlar'ın yargılanmasına Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakimin cinayeti nasıl işlediğini sorması üzerine Cansızlar, şizofreni hastası olduğunu öne sürdü. Katil zanlısı, "Yaptıklarımın farkındayım. Ben şizofrenim bu nedenle kendime engel olamadım. Akli dengem yerinde değil" diye kendini savundu.

KOLİ BANDI ALMIŞ

Duruşma esnasında sinir krizi geçiren Yağmur'un anne ve babasını yakınları sakinleştirdi. Baba Tahyan, katilin kızını bilerek ve isteyerek planlı bir şekilde vahşice katlettiğini söyledi. Baba Tayhan, "Bu adam komşumuz. Bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmamıştı. Şimdi karşımızda, deliyim diyor. Kızımı öldürmeden önce gidip koli bandı ile ip almış. Bu da gösteriyor ki planlamış" dedi. Cansızlar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan raporun istenmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN