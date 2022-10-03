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Denizli'de korkunç son! Evinde ölü bulundu!

Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde görev yapan Doktor Osman Özen'in (53) sabah mesaisine gitmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, kardeşine haber vererek Özen'i kontrol etmesini istedi. Abisinin evine giden kardeşi, karşısında abisinin hareketsiz yatan bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemeler sonucunda, Özen'in kalp krizi geçirerek can verdiği öğrenildi.

İHA

03.10.2022, 12:42

Denizli’de korkunç son! Evinde ölü bulundu!
Denizli'nin Çivril ilçesinde mesai arkadaşlarının haber alamadığı doktor, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Doktor Osman Özen (53), sabah mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Mesai arkadaşlarına ulaşamayan toplum sağlığı merkezi çalışanları doktorun kardeşine ulaşarak evine gitmesini istedi. Abisinin evine giden kardeşi kapıyı açtığında abisi Osman Özen'i yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme ve muayenede Osman Özen'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yeri incelemesinden sonra Osman Özen'in cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 29 yıldır Çivril'de görev yapan Osman Özen'in bekar olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.
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