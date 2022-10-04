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Haberler Denizli AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, trafik kazasında hafif yaralandı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, trafik kazasında hafif yaralandı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu hafif yaralandı.

İHA

04.10.2022, 13:58

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, trafik kazasında hafif yaralandı

Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı. Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ök'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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