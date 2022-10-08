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Haberler Denizli Şehidin adı kızının yaş gününde ölümsüzleşti

Şehidin adı kızının yaş gününde ölümsüzleşti

8.10.2022

Şehidin adı kızının yaş gününde ölümsüzleşti

DOĞUBAYAZIT ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında Özel Harekat Polisi Veli Kabalay şehit oldu. Kahramanca çarpışarak şehit olan ve ismi eşinin görev yaptığı Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'ndaki kütüphaneye verilen Kabalay ve ailesi onurlandırıldı.

Şehidin kızı Asel için doğum gününde düzenlenen program ile Kabalay ailesine sürpriz yapıldı. Sonrasında yapılan bir başka etkinlikte ise şehidin ismi Tavas Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Programa Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Fatih sağlam ve aile üyeleri katıldı.

SEBAHATTİN ALP

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