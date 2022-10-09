Altın madalyayı Türkiye adına kazandı

DENİZLİ'DE yaşayan İran uyruklu mülteci Amirpooyan Cheghin, Türkiye adına katıldığı Uluslararası Buluş ve İnovasyon Yarışması'nda tasarladığı projeyle altın madalya kazandı. 10 yıl önce, İran'da ailesiyle yaşayan Amirpooyan Cheghin (34), inşaat mühendisliği eğitimi aldığı ülkesini terk ederek mülteci olarak Denizli'nin Merkezefendi ilçesine yerleşti. Karaman Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Cheghin, geçimini sağlamak için alçı tavan ustası oldu.

MUTLU VE GURURLUYUM

ÇALIŞTIĞI inşaatlarda su tesisatları dikkatini çeken Cheghin, bir tasarım yapmaya karar verdi. 'Evlerde su tesisatında sıcak ve soğuk su için tek boru' tasarım projesi çizen Cheghin, projesini geçen temmuz ayında Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 'Uluslararası Buluş, İnovasyon Yarışması'na gönderdi. Yarışmaya İranlı mülteci olmasına rağmen Türkiye adına katılan Cheghin'in tasarım projesi jüri üyeleri tarafından altın madalya ve sertifikayla ödüllendirildi. Kanada'daki yarışmada altın madalyayı Türkiye adına kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Amirpooyan Cheghin, "Mülteci konumundayım ama Türk devleti bize yaşamamız için haklar verdi. Ben de tasarımcı olarak bu görevimi yerine getirmek istedim" dedi.

SEBAHATİN ALP