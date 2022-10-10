Pamukkale Belediyesi’nin dev projesine büyük ödül

Denizli'nin AK Parti yönetimindeki Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri, "Genç Belediye Ödülü"ne layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından büyükşehir ile ilçe belediyelerinin katılım sağladığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"ne, Pamukkale Belediyesi adeta damgasını vurdu. "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte projeler de yarıştı. Pamukkale Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Aktepe Sosyal Tesisleri, Başkent'te yapılan değerlendirme sonunda "Gençlik, Spor ve Yazılım Kategorisi"nde "Genç Belediye Ödülü"ne layık görüldü.



■ SEBAHATTİN ALP

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