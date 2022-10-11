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Haberler Denizli Denizli'den renkli görüntüler! Gelin almaya böyle gitti

Denizli'den renkli görüntüler! Gelin almaya böyle gitti

Denizli’nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği gelin Merve Gökkaya’yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.

İHA

11.10.2022, 13:00

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi'nde yaşayan ve kepçe operatörü olarak çalışan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya ile dünyevine girdi.

Denizli’den renkli görüntüler! Gelin almaya böyle gitti

Çiftin düğünü öncesi gerçekleşen gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu.

Gelininin baba evine ekmek teknesi olan iş makinesiyle gelen damat İbrahim Acar, gelinle birlikte iş makinesinin kepçesine binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

Denizli’den renkli görüntüler! Gelin almaya böyle gitti

Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı.

Denizli’den renkli görüntüler! Gelin almaya böyle gitti

Davul zurna eşliğinde kepçeyle turlayan damat İbrahim Açar ile gelin Merve Gökkaya çifti, mutluklarını sevenleriyle paylaştı.

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