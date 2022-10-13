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Haberler Denizli Denizli'de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Denizli'de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Denizli Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda genç elektrik elektronik mühendisi, evinin mutfağındaki buzdolabının altında ölü olarak bulundu.

İHA

13.10.2022, 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 15:34

Denizli'deki acı olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Elektrik, elektronik mühendisi olan ve bir kız çocuğu bulunan Ahmet Ersoy (44), çalıştığı iş yerine gitmedi.

Denizli’de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, genç adamın evine gitti. Kapı ve zil çalınmasına rağmen kapı açılmayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Denizli’de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Olay yerine gelen ekipler, ikamete girdiğinde genç mühendisin mutfakta bulunan buzdolabının altında hareketsiz olduğunu fark etti. Olay yerime çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde ise Ahmet Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli’de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Genç mühendisin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ersoy'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Mersin'de topağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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