Denizli’de acı son! Genç mühendis evindeki buzdolabının altında ölü bulundu

Olay yerine gelen ekipler, ikamete girdiğinde genç mühendisin mutfakta bulunan buzdolabının altında hareketsiz olduğunu fark etti. Olay yerime çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde ise Ahmet Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.