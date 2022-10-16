  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

Denizli'de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağmur, trafikte zor anlar yaşattı. Yolda oluşan su birikintileri sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamaması nedeniyle önünde bulunan araçlara çarptı. Toplam 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

16.10.2022, 09:04

Denizli'de kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli’de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarında sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızlı giren bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini bir türlü sağlayamayan sürücü, önünde bulunan araçlara arkadan çarptı. Sağanak yağıştan dolayı önleri göremeyen ve arkadan seyreden araçlar da birbirine girdi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.

Denizli’de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılırken, güvenlik güçleri de zincirlemeye kazaya daha fazla aracın karışmaması için yol güvenliğini sağladı. 10 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli’de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada araçlar, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yolda kaldırıldı. Araçların olay yerinde uzaklaştırılmasından sonra yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA