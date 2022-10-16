Denizli’de sağanak yağış faciası! Zincirleme kazada 2 yaralı!

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarında sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızlı giren bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini bir türlü sağlayamayan sürücü, önünde bulunan araçlara arkadan çarptı. Sağanak yağıştan dolayı önleri göremeyen ve arkadan seyreden araçlar da birbirine girdi. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.