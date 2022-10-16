Denizlispor kafilesi ölümden döndü

DENİZLİSPOR kafilesini taşıyan minibüs, Dinar yakınlarında kaza yaptı. Boluspor maçı sonrası Denizli'ye dönüş yapmak için yola çıkan ve içinde Denizlispor'un kulüp çalışanları ile genç futbolcuların bulunduğu, İsmail Gürpınar idaresindeki minibüs dün sabah 05.00 sularında, Dinar'ın Gökçek Mahallesi'ndeki döner kavşak içinde kayıp, yol kenarındaki banketlere çarptıktan sonra yan yatıp sürüklendi.

Toplam 12 kişinin bulunduğu minibüste 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Denizlispor A Takım futbolcularının bulunduğu otobüsün önünde seyreden minibüsün kaza yapması sonucu, yaralılara ilk müdahaleyi Denizlispor teknik heyeti ve A takım futbolcuları yaptı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan malzeme sorumlusu Özlem Karakaya'nın, kalça, ayak ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

"HEPİMİZ UYUYORDUK"

GENÇ futbolculardan ayağı ve kalçası kırılan Ahmet Tekin ile kafasına ve yüzüne dikiş atılan ve ayak tarak kemiğinde çatlak olan Mehmet Eren Sıngın ile belinde ağrı olan kulübün basın danışmanı Altay Varol ise Denizli Özel Tekden Hastanesi'ne sevk edildi. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Ölüm olmaması tam bir mucize. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Hastanede tedavisi süren Samet Emre Gündüz, uyudukları için kazayı hatırlamadığını söyledi. Haberi alınca hastaneye koşan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Denizlispor'umuza geçmiş olsun. Talihsiz bir kaza. Sebebi araştırılıyor" dedi.

"KİMSENİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

DENİZLİ Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, "Şu an kimsenin hayati tehlikesini yok olarak görüyoruz ama futbolcu arkadaşımızın bir tanesinin birkaç kırığı var, onun tedavileri yapılıyor. Tedavi takiplerinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Kısa zamanda tedavilerin yapılarak hastaların sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ahmet Tekin'in kemiğinde kırık var, içlerinde en ciddisi o" dedi.

SEBAHATTİN ALP