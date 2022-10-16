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Haberler Denizli Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17'lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17'lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Denizli'ye bağlı Honaz ilçesinde henüz reşit bile olmadığı halde yaşının 1,5 katı sabıkası bulunan ve daha önce 8 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan P.B. (17) için JASAT dedektifleri harekete geçti. Bu sefer de araba çalan suç makinesi, ekiplrin tititzlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu aklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı.

İHA

16.10.2022, 15:11

Denizli'de daha önce 8 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan ve yakalanmamak için JASAT ekiplerine ait araçların listesini yapan şüpheli, yapılan başarılı operasyonla bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, il genelinde yapılan başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için Jandarma Suç Arama Timlerine (JASAT) ait araçların listesini çıkaran P.B. (17) bu sefer de araç çaldı.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

İhbar üzerine JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha yaşı reşit olmayan suç makinesini yakalamak için kolları sıvadı.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Birçok bölgede P.B.'nin izini süren ekiplerin titiz çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, P.B.'nin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

Yapılan operasyonda P.B., bir evin çatısında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen P.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaşının 1,5 katı sabıkası var! 17’lik suç makinesi kıskıvrak yakalandı!

P.B.'nin 10 ev ve iş yerinden hırsızlık, 10 hırsızlık, 4 motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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