Duygulandıran hasat

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi'nde 1 ay önce Y.A. ile dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), evlilik izninin bitmesiyle güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe döndü. Sütlaç pompasında görevli, güvenlik personeli olan Resul Gümüştekin, pompada meydana gelen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

BİRLİKTE YARDIMA KOŞTULAR

Yaşanan bu üzücü olay sonrası Baklan ilçesine bağlı İcikli Mahallesi'nde ikamet eden anne Seval ve baba İbrahim Gümüştekin ailesinin eli iş yapmaya gitmedi. Köy sakinleri bu durum karşısında kendi işlerini bırakıp ailenin yardımına gitti. Zamanı gelen pancar ve yonca hasadı, köy sakinleri tarafından gerçekleştirildi.

Gümüştekin ailesine el birliğiyle yardım etmek isteyen köylüler, pancar söküm makinesini, traktörlerini ve kamyonlarını alarak tarlada buluştu. Araç ve makinesi olmayan köylüler ise tarla da yağmurlama borularını topladı. El birliği ile yonca ve pancar toplanarak kamyonlara yüklendi. Toplanan pancarlar Uşak ilinde bulunan şeker fabrikasına gönderildi. Yoncalar ise Gümüştekin ailesinin ahırına taşındı.

HEM ACI HEM MİNNET

Yeni dünya evine giren evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Gümüştekin ailesi, üzüntülerini paylaşarak hasadı kaldıran köylülere teşekkür edip helalilk istedi.

SEBAHATTİN ALP