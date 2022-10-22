Kolombiyalı turist Pamukkale’ye gezmeye geldi, travertenlerden kayarak omzunu kırdı

Kolombiya'da yaşayan 66 yaşındaki C.İ.C., kilometrelerce yol kat ederek Pamukkale'yi görmeye geldi. Beyaz Cennet'in travertenlerinde gezen turist, dengesini kaybetmesi sonrası düşüp omzunu kırdı. Acılar içinde kalan turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra tarafından muayenesi yapılan turistin omzunda, hem kırık hem de çıkık olduğu belirlendi. Acil şekilde ameliyata alınan turist, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.



"KOLOMBİYA'YA GÖNÜL RAHATLIĞI İLE UĞURLAYACAĞIZ"

Plak vida uygulaması yaptıklarını söyleyen Dr. Kaçıra, "66 yaşındaki Kolombiyalı hastamız C.İ.C. Pamukkale ziyareti sırasında kayarak düşmesi neticesinde, hastanemize özel ambulans ile geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde ve radyolojik görüntülemeleri sonucunda omzunda hem kırık hem de çıkık olduğunu gördük. Kolombiyalı hastamıza durumunu anlattık. Karşılıklı alınan kararlar doğrultusunda hastamız C.İ.C.'yi acil ameliyata aldık. Omzundaki kırık için plak vida uygulaması yaptık. Hastamızın ameliyatı başarılı geçti, şu an durumu çok iyi. Kendisini iki gün boyunca misafir ettik ve artık Kolombiya'ya gönül rahatlığı ile uğurlayacağız." dedi.