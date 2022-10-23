Şebnem Şirin davasında skandal karar! 11 bıçak darbesi "canavarca" değilmiş!

Denizli'de sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı (25) hakkında verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Zıbıncı'nın olay gününde önce Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediğine dikkat çekilirken, ölü muayene ve otopsi tutanağa göre, Şirin'in vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle sanık hakkında 'canavarca his veya eziyet çektirme' maddesinden artırım yoluna gidilmediğine karar verildiği gerekçede yer aldı.

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, eve girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olay sonrası otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.