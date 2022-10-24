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Denizli'de kaçakçılığa geçit yok! Binlerce kaçak malzeme ele geçirildi!

Denizli genelinde tütün, alkol ve eşya kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi. Öte yandan, kaçak ürünlerle bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheli yakalandı.

İHA

24.10.2022, 16:21

Denizli’de kaçakçılığa geçit yok! Binlerce kaçak malzeme ele geçirildi!

Denizli'de gerçekleştirilen tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 33 bin 600 paket kaçak makaron, 3 bin 200 adet kaçak doldurulmuş makaron, bin adet sigara yan ürünü, 23 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi 8 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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