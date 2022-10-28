4 bin çiftçiye 1500 ton tohum hibe

Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile rekor bir desteğe daha imza atacak. Bu kapsamda Denizli'de Buğday Üretimini Geliştirme Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelindeki 4 bin çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere yaklaşık bin 500 ton sertifikalı tohum dağıtacak. Yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında olmak üzere yaklaşık 18 milyon liralık tohum desteğinin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı. Valilikte düzenlenen protokole Vali Atik ve Başkan Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve beraberindekiler katıldı.Tohumların sertifikalı olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu tohumlar ürün kalitesi ve verimi anlamında inşallah daha bereketli olacak. Sonrasında elde edilecek ürünler yine tohum olarak kullanılabilecek. Ürün deseninde de iyileşme olacak" dedi. Büyükşehir Belediyesinin projeye 9 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını kaydeden Başkan Zolan, "Aynı zamanda lojistik ve dağıtımını da biz Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Yeter ki insanlarımızın üretsin, yerinde mutlu olsun ve inşallah bereketli ürünleri olsun. Projemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.Vali Atik, "Büyükşehir Belediyemizin özellikle çiftçimize destek veren çalışmalar yaptığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibinin bu konulardaki çalışmalarını yakinen izliyorum. Allah Büyükşehir Belediyemizin kasasına bereket versin" dedi.■ SEBAHATTİN ALP