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Haberler Denizli Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi dengesini kaybetmesi sonucu düşerek öldü

Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi dengesini kaybetmesi sonucu düşerek öldü

Denizli’de nar yüklü römork ile traktörün arasında yolculuk eden işçi, bir anda dengesini kaybederek düştü. Römorkun altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

31.10.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022, 09:50

Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi dengesini kaybetmesi sonucu düşerek öldü

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Eldenizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.B.'nin (26) kullandığı nar yüklü traktöre binen işçi Ali Osman Çelebi (50), römorkla traktörün arasında yolculuk etmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Çelebi, düşmesi sonucu römorkun altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



AİLE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları ise bölgeye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatlarının yükseldiği kaza yerinde, sürcü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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