Ekim’de 885 kadına mamografi taraması

Denizli Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapanış programı düzenlendi. Etkinlik sonunda meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlar havaya bırakıldı. Dr. Muammer Durak, farkındalık ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Durak, ay boyunca 30 günde 30 farkındalık eğitimi yaptıklarını, kamu ve özel kurumlarda, tekstillerde, yine mobil hizmet ile KETEM'lere taşınan kadınlara meme kanseri ve taramaları ile ilgili eğitimler düzenlediklerini, toplamda ay boyunca 616 kişiye eğitim verip, 885 kadına da mamografi çektiklerini söyledi.

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