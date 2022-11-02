  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Ekim’de 885 kadına mamografi taraması

Ekim’de 885 kadına mamografi taraması

2.11.2022

Ekim’de 885 kadına mamografi taraması
Denizli Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM), 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapanış programı düzenlendi. Etkinlik sonunda meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlar havaya bırakıldı. Dr. Muammer Durak, farkındalık ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Durak, ay boyunca 30 günde 30 farkındalık eğitimi yaptıklarını, kamu ve özel kurumlarda, tekstillerde, yine mobil hizmet ile KETEM'lere taşınan kadınlara meme kanseri ve taramaları ile ilgili eğitimler düzenlediklerini, toplamda ay boyunca 616 kişiye eğitim verip, 885 kadına da mamografi çektiklerini söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA